Vigilantes da Copa América estão tendo salários quitados hoje

Um grupo de vigilantes que trabalhou nos jogos da Copa América 2019 em Porto Alegre não tinha recebido o valor equivalente aos serviços prestados no evento até a noite da quarta-feira (3). De acordo com a diretora do Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul (Sindivigilantes), Elisa Mello, essa situação está sendo resolvida no dia de hoje (5). A empresa Gocil Segurança e Serviços, de Porto Alegre, responsável pelas contratações, iniciou o pagamento de metade do valor em débito às 22h do dia do último jogo em Porto Alegre, em resposta a uma mobilização da categoria, que ameaçou deixar de trabalhar em caso de não cumprimento dos pagamentos, que eram prometidos desde o início das partidas.

Segundo Elisa, três categorias de vigilantes trabalharam durante a Copa América: os mensalistas, que estavam recebendo o salário em dia, os intermitentes, que estavam à disposição da empresa para escalas em qualquer horário e os que trabalhavam apenas nos dias dos jogos. Os dois últimos ainda não tinham tido salário e vales transporte e alimentação quitados. Antes do pagamento, Elisa havia entrado em contato com o gerente da Conmebol, Maurício de Andrade, que se comprometeu com o sindicato a quitar os valores devidos em caso de a Gocil descumprir o acordo.

Entenda

Ao todo, 700 seguranças foram contratados para trabalhar na competição. Os valores são referentes aos salários, vale-transporte e vale-alimentação, que deveriam ser depositados após cada jogo. Vale lembrar que na noite de quarta a Arena do Grêmio recebeu a última partida da competição sediada em Porto Alegre – a semifinal entre Chile e Peru. Os outros jogos na capital gaúcha aconteceram nos dias 15, 20, 23 e 27 de junho. A final da competição, entre Brasil e Peru, será no domingo (7), no Maracanã, Rio de Janeiro.

