Vila Nazaré: Relocação das famílias para ampliação do aeroporto continua

A remoção de mais famílias da Vila Nazaré, na zona norte, devido às obras de ampliação do Aeroporto Salgado Filho, seguem normalmente. Mais 16 famílias estão assinando os seus contratos junto à Caixa Econômica Federal, completando 128 da primeira etapa. As famílias estão sendo relocadas para o Loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi.

As investigações da Operação Mancha Verde sobre possíveis irregularidades, em 2012, no Departamento Municipal de Habitação (Demhab) não interferem no processo.

O superintendente de Ação Social e Cooperativismo do Demhab, Emerson Correa, explica que os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) são referentes ao trabalho executado em gestões anteriores. Segundo Correa, todas as informações foram repassadas aos órgãos competentes e o departamento seguirá contribuindo com as investigações. “A comunidade da Nazaré pode ficar tranquila. O reassentamento está garantido”, afirma ele.

As primeiras mudanças de endereço ocorreram no dia 21 de junho. Ao todo, 22 famílias já estão de casa nova. Nesta primeira etapa, 128 famílias serão atendidas. A segunda etapa, até o final do ano, disponibiliza unidades para mais 236 famílias no Senhor do Bom Fim e 936 no condomínio Irmãos Maristas, que está em fase final de construção.

A prefeitura cedeu o terreno e firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção das moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Assim, será possível a continuidade das obras de ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho. A administração trabalha para assegurar que, nos dois empreendimentos, as famílias tenham acesso à creche, escola e posto de saúde. Os empreendimentos também terão unidades comerciais, para aqueles que já possuírem estabelecimentos na Vila Nazaré.

