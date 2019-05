Vila Olinda mostra o potencial de eventos na Serra

O casal Débora e Thomas Nikoloff recebeu cerimonialistas e convidados nesta quarta-feira (22) para a abertura do espaço de eventos Vila Olinda, em Nova Petrópolis. O público foi surpreendido pela beleza serrana e pela mostra de serviços apresentados que podem estar em diferentes eventos como corporativos, casamentos, aniversários, slow food e recepções na Serra Gaúcha. Projetado pelo arquiteto Francisco Pinto, o lugar foi especialmente decorado por Gisela Michaelsen que apresentou louças e detalhes pensados especialmente para o lançamento.

O almoço para cerca de 60 convidados, selecionados pela gestora de relacionamentos Jaqueline Sant’ Anna Pegoraro, teve no cardápio o churrasco “O Luxo do Gaúcho”, do assador Luciano Medeiros atendeu também veganos, com assados de legumes e cogumelos recheados. O clima serrano também foi pensado para a mesa de antipastos da chef Eduarda Canozzi que encantou os convidados, assim como as sobremesas especiais da Just Cold Cremeary.

Ao falar aos convidados, Thomas se emocionou e disse que ao abrir o espaço estava atendendo ao desejo do pai que pediu a ele que mantivesse o lugar da família sempre com muita alegria. Ao abrir o Espaço de Eventos Vila Olinda, o casal agora leva adiante a tradição de mais 60 anos da família Nikollof. O terreno onde está localizado foi a casa de veraneio do búlgaro Nicola Nikoloff, que migrou para a região após a Segunda Guerra ao lado da esposa, a alemã Úrsula.

“A ideia é preservar nossa história e incentivar a de outras pessoas, para que sejam vividas intensamente por aqui e lembradas por muitos anos como a nossa”, disse Thomas Nikoloff.