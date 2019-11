Grêmio Vinculado ao Grêmio e destaque no Sport, atacante Guilherme vira alvo no mercado de transferências

Por Redação O Sul * | 22 de novembro de 2019

Jogador é artilheiro do time na Série B com 17 gols Foto: (Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife) Foto: (Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

No topo da artilharia de gols da Série B do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, o atacante Guilherme vem sendo considerado “o cara” no Sport, e as boas atuações vem chamando a atenção de clubes do futebol brasileiro, mas especialmente do futebol europeu, onde o jogador de 24 anos tem o sonho de atuar.

Emprestado pelo Grêmio ao Leão até o fim desta temporada, o atacante tem contrato com o clube gaúcho até o fim do ano que vem, e a tendência é de que seu futebol ganhe um novo recinto. Guilherme tem despertado interesse do futebol japonês e de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

O empresário do atleta já vem analisando as propostas. Um retorno para Porto Alegre só é considerado caso não haja um negócio favorável para as partes.

Antes de chegar ao Sport, Guilherme já vinha de empréstimos da Chapecoense e Coritiba. Em 2017, foi um dos destaques do Botafogo, atuando em 62 jogos pelo clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

