Vinho Don Melchor 2016 ganha lançamento em Porto Alegre

Com rótulos diferenciados e exclusivos, à disposição dos clientes, uma das lojas mais respeitadas de vinhos do mercado, a Terrunyo Wine Store vai celebrar o mês dos pais, com um grande encontro. A loja traz a Porto Alegre, a presença do prestigiado enólogo, Enrique Tirado. Ele vem à capital dos gaúchos, no dia 06 de agosto, terça-feira, para apresentar o vinho Don Melchor, safra de 2016.

Ícone da vinã Concha y Toro, o Don Melchor é um dos mais cultuados vinhos da América do Sul e considerado um dos cem melhores vinhos do mundo. “Queremos oportunizar uma grande homenagem ao mês dos pais, comemorando igualmente, os 17 anos de Terrunyo Wine Store. Seguimos na busca de oferecer sempre o melhor, aos nossos clientes e temos certeza que este encontro com o Tirado, reserva momentos de grande satisfação para todos”, adianta Rogério Concli, diretor geral da Terrunyo Wine Store.

