Vinho verde Ã© assunto na Ecarta

Na ça-feira (27.06), o Núcleo Cultural do Vinho, da Fundação Ecarta, convida a sommeliére e jornalista​ Silvia Mascella Rosa para desbravar sobre o vinho verde. Silvia, que também é professora e autora do livro Cartilha Vinhos do Brasil, foi ganhadora do troféu Vitis, outorgado pela Associação Brasileira de Enologia, vai esclarecer aspectos históricos, como o norte de Portugal que produz vinhos a mais de mil anos, e dará dicas de harmonização e viagem, além de tratar sobre curiosidades e mitos.

O encontro promete degustação de cinco vinhos das uvas Loureiro, Trajadura e Alvarin​ho e acontece às 19h30 na Ecarta (Av. João Pessoa, 943). As inscrições podem ser realizadas no link https://goo.gl/kcB3XW.

Outras informações pelo telefone: 51. 4009 2970.

http://www.ecarta.org.br/

https://www.facebook.com/fundacao.ecarta/

