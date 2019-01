Vinícius Germano, de 12 anos, mostra seu talento aos veranistas à beira -mar de Capão deste domingo (20)

Neste domingo (20), uma atração especial está prevista no Rede Pampa Summer Lounge, à beira-mar de Capão da Canoa. É Vinícius Germano, que se apresenta entre entre 09h30min e 10h30min. Inspirado no Grupo Tradição, em especial no músico Michel Teló, na época integrante da banda, Vinicius Germano de 12 anos despertou seu interesse pela música gauchesca e a paixão pela gaita. Há quatro anos o menino toca gaita e recentemente começou a cantar. Desde pequeno Vinicius tinha adoração pelo Grupo Tradição e se fascinava com a habilidade de Michel Teló com a sanfona, chamada aqui no sul de gaita.

Vinicius ganhou sua primeira gaita do pai com 7 anos e não perdeu tempo, começou a praticar sozinho, aprendendo através de vídeos no Youtube. Ele começou a ter aulas com o gaiteiro Juliano do João Luiz Corrêa. Dessa parceria surgiu uma oportunidade e o menino foi indicado pelo músico para participar do CTG Querência do Imbé, que estava na disputa do Desafio Farroupilha 2017 da RBSTV. Ficou conhecido no estado, principalmente no litoral norte. Já abriu o show do Mano Lima, em Capão da Canoa.

Hoje, faz aulas de canto uma vez por semana, frequenta o CTG Querência do Imbé onde costuma se apresentar, pratica gaita todos os dias e pretender ser um músico e gaiteiro de sucesso, se espelhando no Michel Teló que é seu maior ídolo.

À tarde, quem se apresenta no local é Raffa Santos, a partir das 17h30min. Ele é hoje um dos Djs mais requisitados do mercado. Responsável por embalar a pista de dança em muitas festas de casamentos, formaturas e 15 anos em diversas regiões do Estado. Residente do Maori Beach Club em Xangri-lá nas temporadas de 2012 a 2015, tem como um de seus maiores mentores o DJ Cabeção (Fatduo) com quem aprendeu os segredos da profissão.

As atividades do Rede Pampa Summer Lounge se estendem até o dia 05 de março. Além de atrações musicais, esporte e serviços são oferecidos gratuitamente aos veranistas diariamente das 9h às 20h .Ginástica localizada, alongamento, circuito funcional, aulas de zumba, ritmos,slackline e outros esportes, somados a uma estrutura com ombretes e espreguiçadeiras, e agora também com empréstimo de bicicletas, passam pelas opções e diferenciais que o Summer Lounge oferta.

Deixe seu comentário: