Vinícola Aurora abre as portas para a sétima edição do Natal di Bacco

Está aberto o Natal di Bacco no roteiro turístico da Vinícola Aurora, decoração natalina que já virou atração para os visitantes e moradores de Bento Gonçalves (RS). A instalação tem como centro o deus do vinho com roupa de Papai Noel e este ano, em sua sétima edição, trás novidades: o fundo com imagem de parreirais e no chão as tinas onde se faz a tradicional pisa das uvas, cenário propício para os turistas posarem para fotos e entrarem no clima.

A decoração especial segue até 14 de janeiro, época de intenso fluxo de turistas de todas as partes do Brasil e do exterior, que visitam o roteiro turístico da maior vinícola do Brasil. O que nunca falta é o apelo de sustentabilidade aliado à magia das festas natalinas que a Aurora imprime nessa instalação: o Natal di Bacco é construído com materiais reutilizados, como rolhas e garrafas, com muita luz e alegria para brindar a mais bela festa cristã.

Podem ser vistas pelo trajeto algumas “árvores” montadas com garrafas de vinhos e sucos vazias, colocadas como se fossem galhos, unidas à base por uma serpentina de luzes de led, que ilumina de dentro para fora.

A visitação na Vinícola Aurora é gratuita e pode ser feita nos seguintes horários: De segunda a sábado das 8h15min às 17h15min, domingos das 8h30min às 11h30min.

