Vinícola Aurora conquista duas medalhas de ouro no 14º Concurso Mundial de Bruxelas-Brasil

O espumante Aurora Brut (método Charmat, uvas Chardonnay sem passagem por carvalho) já recebera 3 medalhas em concursos internacionais em 2016 (na Argentina, Inglaterra e no Canadá) e figura no TOP 100 do Mundo 2016 e no 2015 – relação dos 100 melhores vinhos do mundo feita pela Associação Mundial dos Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (www.wawwj.com ), com base no desempenho de vinhos de todo o mundo em todos os concursos internacionais oficiais realizados durante o ano nos diversos países.

Ficou também com medalha de ouro o tinto Aurora Reserva Cabernet Sauvignon, vinho elaborado em todos os anos com as melhores uvas da colheita, que expressa as características de cada safra. Aurora Reserva Cabernet Sauvignon é elaborado 100% com uvas Cabernet Sauvignon e passa estágio de amadurecimento em carvalho novo, francês e americano, por 10 meses.

O 14º Concurso Mundial de Bruxelas-Brasil avaliou mais de 400 vinhos, representantes das diversas regiões produtoras do Brasil.

