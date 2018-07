Vinícola Aurora destaca seus rótulos em dois eventos do mundo do vinho, no Rio de Janeiro, em agosto

A partir de 4 de agosto, o Rio de Janeiro será movimentado por uma onda positiva de acontecimentos do mundo do vinho. O mais extenso e diversificado deles é o Rio Wine & Food Festival, do Grupo Baco, comandado pelo expert Marcelo Copello, com diversas ações espalhadas pelas regiões da cidade, para os diferentes públicos.

Antes de abrir as portas para receber os inscritos, a degustação que elegerá os TOP 10 do RWFF, fechada ao público, terá dois rótulos da Aurora pré-selecionados: Aurora Reserva Rosé e Aurora Extra Brut Pinto Bandeira Método Tradicional.

No dia 5, Flávio Zílio, enólogo-chefe da Aurora, comandará a grande Master Class sobre o projeto Pequenas Partilhas Notáveis da América, que a vinícola lançou em 2015 com vinhos de castas emblemáticas de países produtores da América do Sul, elaborados com vinícolas parceiras pelos enólogos da Aurora: Carmenère do Chile, Tannat do Uruguai, Malbec da Argentina e o Cabernet Franc brasileiro. A linha contempla também um azeite extra virgem elaborado no Chile.

Dia 9, a Aurora estará na Feira Show, no Clube Naval Piraquê, na Lagoa. A feira reúne algumas dezenas de produtores dos mais diversos países e a Ala Brasil, que propõe um passeio pelos diferentes terroirs do país.

Os vinhos da Aurora também estarão no Planeta Vinho, parte da programação do RWFF realizada no Planetário da Gávea: feira com venda de vinhos em garrafas e em taças, ampla programação de palestras, cursos de vinho com Marcelo Copello, observação das estrelas com telescópios e aulas com astrônomos.

O RWFF programou várias outras ações paralelas espalhadas pelo Rio de Janeiro, com degustações realizadas por Copello, e a Aurora também estará presente nessas apresentações com três de seus rótulos: o espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método Tradicional e os tintos Pequenas Partilhas Cabernet Franc e Aurora Reserva Tannat.

ViniBraExpo

No dia 4 de agosto, também no Rio de Janeiro, a Aurora leva seus rótulos premiados e consagrados ao ViniBraExpo, o grande festival de vinhos brasileiros, no Shopping Cittá, na Barra da Tijuca. Em seu espaço, a vinícola mostrará uma seleção de seus vinhos mais medalhados e representativos da enologia brasileira de qualidade. Um dos destaques será o Pequenas Partilhas Notáveis da América Cabernet Franc, medalha Duplo Ouro no Concurso Mundial de Bruxelas-Brasil 2018. Na Master class dos espumantes, o Aurora Moscatel Branco será o grande representante desse segmento. O enólogo-chefe da Aurora, Flávio Zilio, estará presente nessa prova.

ViniBraExpo – 4 e 5 de agosto – Città América – Barra da Tijuca – RJ – http://vinibraexpo.com/

Rio Wine and Food Festival – de 6 a 12 de agosto – Rio de Janeiro – RJ – http://www.riowineandfoodfestival.com.br/novo/

