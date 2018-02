Vinícola Aurora exporta, em janeiro, volume igual ao de todo o primeiro semestre de 2017

A Vinícola Aurora exportou 64.176 garrafas no mês de janeiro, de vinhos brancos e tintos, espumantes, Keep Cooler e suco de uva. Isso equivale ao total que exportou em todo o primeiro semestre do ano passado. O desempenho com vendas externas nesse primeiro mês do ano gerou um faturamento 4 vezes maior que o de janeiro de 2017.

A China foi o país que recebeu o maior volume nesse início de ano: 25.632 garrafas, sendo 15.552 de Keep Cooler e 10.080 de espumantes da linha Brazilian Soul, Moscato Rosé e Demi-sec branco – o país já importava Brazilian Soul Moscatel Branco e, a partir da participação da Aurora na Prowein China, em novembro, ampliou suas compras com esses novos itens.

O Japão recebeu 17.640 garrafas, de espumantes das linhas Aurora e Aurora Procedências, além de vinhos brancos e tintos das linhas Aurora Reserva e Aurora Varietal (13 rótulos diferentes), produtos de maior valor. Por isso, o país foi o maior mercado importador da Aurora em janeiro, responsável por 44,9% do faturamento com exportações no mês.

Taiwan completa os países asiáticos que importaram da Aurora no primeiro mês de 2018, com um novo cliente que iniciou os negócios com a vinícola importando 3.940 garrafas de suco de uva integral Casa de Bento. Assim, a Ásia respondeu por 80% do faturamento da vinícola em janeiro. “A Ásia segue sendo o foco da Vinícola Aurora para este ano e o suco de uva e o espumante Moscatel como carros chefes no projeto de expansão das exportações”, afirma Rosana Pasini, gerente de Exportaçõ es da empresa.

A vinícola prepara novos embarques em fevereiro, para Europa e América do Sul, de várias de suas marcas. A Vinícola Aurora, maior e mais premiada do Brasil, comemora 87 anos de fundação em 14 de fevereiro.

