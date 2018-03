Vinícola Aurora lança vinho Aurora Reserva Rosé e destaca seus espumantes na ProWein Dusseldorf 2018

De 18 a 20 de março, a Vinícola Aurora fará sua 10ª participação na ProWein Dusseldorf, na Alemanha, a maior feira de vinhos do mundo. No estande do Wines of Brasil, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), por meio do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Fundovitis), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a Aurora mostrará seus espumantes das linhas Brazilian Soul (marca exclusiva de exportação) e Aurora Procedências e fará o lançamento do Aurora Reserva Rosé, vinho que começou a chegar ao mercado brasileiro no último trimestre de 2017.

A ProWein 2018 terá a presença de 6,7 mil expositores, de 61 países. Serão mais de 300 regiões vitivinícolas representadas e cerca de 500 eventos, incluindo sessões de degustações guiadas, seminários e apresentações. Além de promover seus rótulos premiados no estande, a Vinicola Aurora estará presente com seus espumantes Aurora Brut e Aurora Moscatel no lounge Sparkling Brasil, uma das novidades do espaço Brasil na ProWein Dusseldorf 2018. Outra novidade desta edição será a participação dos vinhos brasileiros no ProWein Forum, ocasião em que a Vinícola Aurora integrará a apresentação da produção do Brasil e terá seu espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut (I.P) 24 meses Método Tradicional em degustação aos participantes.

A feira atrai os principais compradores de países considerados mercados-alvo, como Estados Unidos, China e Reino Unido, além de importadores da América Latina.

“A Prowein reúne importadores, distribuidores e compradores de vinhos dos 5 continentes. É uma grande oportunidade para em apenas 3 dias, se reunir com os principais players do mundo do vinho, além de encontrar os clientes da Vinícola Aurora de todo o mundo e apresentar nossas novidades, comenta a gerente de Exportação e Importação da Vinícola Aurora, Rosana Pasini, que esteve presente a todas as edições da feira das quais a vinícola foi expositora.

