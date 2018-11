Vinícola Aurora leva seus vinhos e azeite premiados ao maior evento enogastronômico da América Latina, o Mesa São Paulo 2018

A Vinícola Aurora marcará presença mais uma vez no “Mesa Ao Vivo SP”, evento que reúne inúmeras atividades em gastronomia e vinho durante 3 dias em São Paulo, uma realização da revista Prazeres da Mesa. De 9 a 11 de novembro, personalidades de destaque da gastronomia mundial vão conviver com profissionais em formação e consumidores nas inúmeras aulas, workshops e degustações temáticas.

Na área destinada às ilhas de degustação de vinhos, a Vinícola Aurora mostrará alguns de seus rótulos, com destaque o espumante top de linha, o Aurora Extra Brut Pinto Bandeira Método Tradicional IP, com 24 meses de contato com as leveduras, eleito o melhor Champenoise e o melhor espumante no ViniBraExpo, realizado no Rio de Janeiro, e campeão da degustação Espumantes Brasileiros x Resto do Mundo, que integrou o Rio Wine & Food Festival, eventos realizados em agosto desse ano. Rótulos consagrados como os de IP (Indicação de Procedência) Pinto Bandeira e das linhas Aurora, Reserva, Varietal e Pequenas Partilhas são outras opções da Aurora no Mesa Ao Vivo SP 2018.

Prazeres da Mesa Ao Vivo SP / 9 a 11 de novembro, no Memorial da América Latina – São Paulo – SP

Deixe seu comentário: