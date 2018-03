Vinícola Aurora participa de feiras e rodadas de negócios em 3 continentes. França receberá novamente vinhos da vinícola

A Vinícola Aurora, que exportou em janeiro volume equivalente ao exportado em todo o primeiro semestre do ano passado, acaba de embarcar para a França 3000 garrafas de seu vinho fino Aurora Varietal Cabernet Sauvignon. Para os próximos dias, estão programados embarques de 3500 garrafas para os Estados Unidos e de 6000 garrafas para a Bolívia, com vinhos top de linha, brancos, tintos e espumantes Procedências, além de Grappa, Licoroso tinto, vinhos de entrada da linha Saint Germain e de mesa.

A partir desta terça-feira, a vinícola cumpre agenda de rodadas de negócios, eventos e feiras em 3 continentes.

Com foco em espumantes e suco de uva integral, participa, nestas terça e quarta-feiras, de rodada de negócios com degustação em Bogotá (Colômbia), organizada pelo Wines of Brazil e Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), e em Lima (Peru), nos dias 7 e 8 de março.

De 7 a 10 de março, a vinícola terá sua quinta participação na Foodex, no Japão. Será em parceria com seu mais tradicional importador naquele país e estará apresentando vinhos brancos e tintos das linhas Aurora Varietal e Aurora Reserva, assim como vinhos da Aurora Uruguai. Dias 18 a 20 de março, lança seu Aurora Reserva Rosé na Prowein Dusseldorf (Alemanha), em sua 10ª participação nessa feira mundial, considerada a maior feira de vinhos do mundo.

Dias 22 a 24 de março, a Aurora estreia na CFDF (China Food & Dinks Fair), na cidade de Chegdu (China). Será em estande próprio, apresentando a linha completa de sucos de uva integrais, vinhos e espumantes. “Nosso foco nas exportações em 2018 segue sendo a Ásia, porém temos um trabalho contínuo de construção de nossas marcas em importantes mercados da América do Norte e Europa, além dos países vizinhos que são apreciadores dos vinhos do Brasil”, comenta Rosana Pasini, gerente de Exportações da Vinícola Aurora.

