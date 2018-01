Vinícola Aurora recebe mais de 180 mil turistas no ano. Pioneira no enoturismo organizado na Serra Gaúcha, a maior vinícola do Brasil bate recorde de visitantes em 2017

A Vinícola Aurora bate mais um recorde de visitações, registrando mais de 180 mil visitantes, no ano passado, no roteiro turístico em sua matriz, em Bento Gonçalves (RS), a capital brasileira da uva e do vinho. É a vinícola que mais recebe visitantes em suas instalações, de várias partes do Brasil e do exterior, sempre recepcionados por uma equipe de 27 profissionais especializados da vinícola.

Fundada em 14 de fevereiro de 1931, a Aurora é a maior e mais premiada vinícola do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, conquistou o Certificado de Excelência do TripAdvisor®, o maior site de viagens do mundo. O certificado premia as empresas que obtiveram avaliações excelentes por parte dos turistas, levando em conta a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações enviadas pelos viajantes ao longo de um período de 12 meses.

O roteiro

A Aurora foi a primeira da Serra Gaúcha a abrir suas portas aos turistas, com receptivo organizado e atendimento estruturado. Isso desde fins da década de 60, quando da realização da primeira Fenavinho. Ao longo dos anos foi passando por melhorias e adequações, para conforto de todos. Todo o roteiro é acessível a pessoas com necessidades especiais, com rampas e banheiros adaptados.

Em pequenos ou grandes grupos agendados, ou individualmente sem necessidade de agendamento, os turistas são recebidos na vinícola e entram no universo da elaboração dos vinhos conduzidos pelos profissionais do receptivo. Passam pelos tanques de fermentação, pelas antigas pipas gigantes de madeira (preservadas ali pelo seu valor histórico), por barris de carvalho francês e americano onde são amadurecidos os vinhos de guarda. Sobre os barris, avista-se o chão de vidro transparente da sala de degustação reservada para grupos de especialistas para provas técnicas e para os cursos temáticos que a vinícola programa durante o ano. Esses cursos são abertos à inscrição de todos os interessados e variam de acordo com a estação. São aulas de harmonização vinhos e queijos, ou com chocolates, além de degustaç&a tilde;o de azeites e demais produtos do portfólio da empresa. Veja a seguir a programação completa dos cursos de 2018.

No tour, os visitantes caminham pelas passagens subterrâneas (que passam abaixo do nível das ruas) interligando os quatro quarteirões das instalações da Aurora. O ”túnel do tempo” liga a ala histórica à parte moderna e o icônico Corredor das Bandeiras (que representa os países com os quais a empresa manteve ou mantém relações comerciais) termina na Cave di Bacco, onde os turistas degustam, gratuitamente, vinhos tintos, brancos, espumantes (entre eles alguns dos mais premiados em concursos internacionais), coolers e sucos de uva integrais elaborados pela Aurora. A grande estátua do Deus Bacco diante da fonte que “jorra vinho” é ponto alto para as fotos dos visitantes, que dali podem ver a Cave Privê (espaço para recepções) e a Vinoteca (onde os enólogos guardam a sete chaves os vinhos históricos). A saíd a do tour é pela loja que vende todos os itens do portfólio da vinícola e outros artigos relacionados (como taças e acessórios).

Em frente, do outro lado da rua, uma outra loja oferece artesanato colonial, doces e compotas preparados pelas famílias produtoras que compõem a Cooperativa. Na mesma calçada da loja da vinícola está o Aurora Café, aberto em 2015, um dos investimentos mais recentes da empresa para valorizar o enoturismo na região, oferecendo mais um serviço aos visitantes. Veio para agregar um atendimento mais abrangente e completo a todos que a visitam, com opções de tortas doces e salgadas, sanduíches e pratos rápidos para os visitantes poderem fazer refeições e aliá-las aos produtos da vinícola ali disponíveis em taças.

Visitação na Vinícola Aurora:

De segunda a sábado, das 8h15min às 17h15min

Domingo, das 8h30min às 11h30min

Informações e agendamento de grupos: (54) 3455.2095, turismo@vinicolaaurora.com.br

Deixe seu comentário: