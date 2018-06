Vinícola Casa Fontanari é assunto na Ecarta

Para sexta-feira (08.06), o Núcleo Cultural do Vinho, um dos cinco projetos da Fundação Ecarta, vai resgatar um pouco do fruto de quatro gerações pela vitivinicultura na Serra Gaúcha, trazendo o proprietário da Casa Fontanari, Victor Fontanari.

Ele vai contar sobre a evolução da vinícola que está instalada em um antigo porão de pedra da família, construído há 86 anos. A Casa Fontanari elabora vinhos autorais de parcelas únicas de suas próprias espaldeiras de montanha. Entre as cultivares estão: Nebbiolo, Marselan, Ancellotta, dentre outras 18 variedades direcionadas para a máxima expressão do Terroir, em Pinto Bandeira.

A degustação fica por conta de vinhos reconhecidos no Brasil e na Europa:

– Vinho branco fino seco Trebbiano Toscano Barricado Batonnage

(Terceira nota mais alta no Guia Adega)

– Vinho espumante brut rose Champenoise Nebbiolo

(Medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas)

– Vinho tinto fino seco Assemblage Quasimodo safra 2015

(Cabernet Franc com um pequeno corte de Merlot e Ancellotta)

– Vinho tinto fino seco Riserva Speciale Merlot Safra 2013

(Medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas)

– Vinho tinto fino seco Riserva Speciale Cabernet Sauvignon Safra 2012

(12 meses em barricas de carvalho francês e americano)

– Vinho tinto fino seco Ancellotta Safra 2012

(Indicado pelo Guia Descorchados 2018 – Medalha no Concurso Mundial de Bruxelas)

As inscrições, a R$ 25, podem ser realizadas por aqui: https://bit.ly/2JlG75r e o encontro inicia às 19h30 na Ecarta (Av. João Pessoa, 943). Outras informações pelo telefone: 4009 2970.

