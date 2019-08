Vinícola Don Giovanni conquista medalhas em Concursos de Vinhos do Brasil

Não faltam motivos para preparar as taças para o brinde. A vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, se consagra, em 2019, com mais premiações. Dentre centenas de excelentes rótulos, o espumante Brut Tradicional 24 meses ganhou dois prêmios no Wines of Brazil Awards 2019, nas categorias Melhor Espumante Absoluto e Melhor Espumante Brut. O concurso aconteceu durante o ViniBraExpo, importante evento do setor, em julho, no Rio de Janeiro (RJ). O concurso Wines of Brazil Awards consagra os melhores vinhos do país, em diferentes categorias e também premia os mais bem colocados do ano, no setor, em cada campo de atuação do vinho brasileiro.

Recentemente, a vinícola também ganhou premiação na Grande Prova de Vinhos do Brasil, organizada pelo Grupo BACO, com a participação de 117 vinícolas e mais de 900 amostras. O espumante Stravaganzza Demi Sec foi eleito o melhor na categoria, seguido de seis medalhas de ouro com os vinhos Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay e com o espumante Brut Blanc de Noir. “Ficamos muito felizes por mais estas conquistas, são reconhecimentos que chegam a partir de todo um trabalho e dedicação da equipe DG. Esses prêmios, além destacar os rótulos aos consumidores e agregar valor aos produtos e a marca, auxiliam, sobretudo, à valorização do vinho brasileiro como um todo”, avalia Daniel Panizzi, diretor da Don Giovanni.

A Vinícola Don Giovanni

A vinícola Don Giovanni é um complexo que reúne vinhedos, vinícola, loja de vinhos, pousada e restaurante. Mantém uma produção média de 120 mil garrafas ano. Está localizada em Pinto Bandeira (RS), a 12 km do centro de Bento Gonçalves na rodovia VRS 805, num dos pontos mais altos do município (720m). Proprietários da vinícola, a família Giovannini é uma das poucas no RS, cuja quarta geração continua a produzir vinhos e espumantes, unindo tradição e qualidade.

A pousada, junto no local, possui sete apartamentos, num casarão construído em 1930, mantendo na decoração, características originais da colonização italiana. Aqueles que optarem por maior privacidade, podem contar com uma charmosa cabana localizada em meio aos vinhedos. O restaurante da Don Giovanni possui capacidade para 50 pessoas, atendendo a hóspedes e grupos, mediante a reservas. Grande parte do que é oferecido no cardápio, como temperos, legumes e hortaliças é produzidos na propriedade. Valores e informações em www.dongiovanni.com.br.

Serviço/ Don Giovanni/ VRS 805 – Linha Amadeu (28) – Km 12/ Pinto Bandeira – RS/ Fones: + 55 (54) 3455.6293 e 3455.6294/ www.dongiovanni.com.br

Horário de visitação, degustação e varejo/ Diariamente: 9:00 às 11:30 – 13:00 às 16:00/ Sábados: 9:00 às 17:30 Domingos e Feriados: 9:00 às 13:00. Don Giovanni nas Redes Sociais No Instagram @vinicoladongiovanni no Facebook Vinícola Don Giovanni

