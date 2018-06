Vinícolas brasileiras têm 50% de desconto na inscrição do Congresso Latino-Americano de Enoturismo

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) confirmou o apoio institucional para a realização do 7º Congresso Latino-Americano de Enoturismo, que será promovido de 27 a 30 de junho, no Spa do Vinho Autograph Collection Hotel, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). O aporte será destinado para isenção de 50% do valor da inscrição de qualquer profissional registrado em vinícolas brasileiras. O preço especial, de R$ 125, é para as matrículas efetuadas e pagas até o dia 11 de junho (segunda-feira).

Para receber o benefício, o interessado deve enviar seus dados pessoais (nome completo, CPF, telefone e função/cargo na empresa), além do nome e do CPNJ da vinícola para o e-mail inscricoes@aconteceeventos.com.br. É obrigatório que a empresa seja formalizada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). No caso das vinícolas gaúchas, é necessário também que o pagamento do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) esteja em dia com o governo estadual.

Os profissionais de vinícolas que já se inscreveram com o valor de R$ 250 poderão matricular mais uma pessoa no preço já pago ou solicitar a devolução de 50%. Para ambos os casos, é necessário que os dados pessoais do participante, o nome e o CPNJ da vinícola sejam informados através do e-mail inscricoes@aconteceeventos.com.br.

O gerente de Promoção do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Diego Bertolini, salienta que o subsídio será uma grande oportunidade para que o setor se aprimore, além de apresentar os benefícios do enoturismo para as empresas que ainda não oferecem o serviço. “O apoio do Sebrae é de extrema importância. Primeiro por viabilizar um desconto especial para os profissionais do setor vitivinícola. Além disso, com esta possibilidade, estamos trabalhando e reforçando um dos principais pilares de competitividade do setor: o enoturismo, que gera renda não só para a vitivinicultura, mas para toda cadeia de serviços, como restaurantes e hotéis”, completa.

O Sebrae apoia a cadeia vitivinícola há mais de duas décadas, focando no desenvolvimento de ações que fomentam a formalização e legalização das pequenas vinícolas, a capacitação dos produtores em processos de qualidade e gestão do empreendimento e do produto, além da comercialização dos vinhos do Brasil para o consumidor final. “A produção associada ao turismo promove o aumento do consumo dos produtos. A vitivinicultura possui atributos perfeitos para o turismo: cultura, qualidade e história que integra o turista em uma experiência diferenciada junto ao vinho brasileiro”, reforça Augusto Togni, gerente de agronegócios do Sebrae.

Além dos profissionais do setor vitivinícola, as inscrições para os demais interessados em participar do 7º Congresso Latino-Americano de Enoturismo seguem abertas até o dia 11 de junho (segunda-feira). As adesões devem ser feitas no site do evento, em www.congressoenoturismo.com.br. Os ingressos para a programação de palestras e painéis custam R$ 250 e estudantes têm 50% de desconto. Grupos de 10 pessoas ganham como cortesia a 11ª inscrição. As matrículas coletivas devem ser feitas através do e-mail inscricoes@aconteceeventos.com.br.

7º Congresso Latino-Americano de Enoturismo

Promovido pela Associação Internacional de Enoturismo (Aenotur), pelo Ibravin e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Congresso contará com seis palestras, três painéis e apresentações de seis cases, que terão tradução simultânea para as línguas portuguesa e espanhola. O tema desta edição é “Território, vinho e turismo: harmonização que dá certo”.

Estão confirmadas as palestras internacionais da norte-americana Liz Thach (Master of Wine e professora da Sonoma State University, no Wine Business Institute) e dos europeus José Calixto (presidente da Rede Europeia das Cidades do Vinho – Recevin) e José Arruda (diretor da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho – AMPV). Também estão previstos painéis sobre as regiões enoturísticas da América Latina, com representantes do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai; e sobre as políticas e projetos para o desenvolvimento do setor no Brasil, com o Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Sebrae e Frente Parlamentar de Defesa da Valorização da Produção Nacional da Uva, Vinho, Espumante e Derivados.

Além das explanações, o Congresso conta com visitas técnicas por adesão em cinco roteiros enoturísticos da Serra Gaúcha. Os valores para cada uma variam de R$ 120 a R$ 155.

Detalhes da programação e dos destinos das visitas técnico-turísticas podem ser conferidas no site www.congressoenoturismo.com.br.

Além dos realizadores, Aenotur, Ibravin e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o 7º Congresso Latino-Americano de Enoturismo tem o patrocínio do Spa do Vinho Autograph Collection Hotel e apoio institucional do Sebrae, Vale das Vinhas e Bento Convention Bureau.

