Vinícolas e Ibravin falam sobre seu desenvolvimento no Tá na Mesa da Federasul desta quarta-feira (29)

Quinto lugar no ranking de países que mais produz vinho do Hemisfério Sul, o Brasil tem se destacado pelo uso de tecnologia e pela profissionalização da colheita para elaboração da bebida. Esse cuidado garantiu que, em 2016, o País atingisse seu número recorde de produção da bebida dos últimos dez anos, com mais de 485 milhões de litros elaborados.

Para falar sobre a evolução da vitivinícola brasileira, que foi introduzida com a vinda dos portugueses em 1500, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) vai receber, no Tá na Mesa desta quarta-feira (29), o enólogo e proprietário da Don Laurindo, Ademir Brandelli; o presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga; o presidente do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho), Dirceu Scottá; e Idalencio Francisco Angheben, da Angheben Adega de Vinhos Finos.

Deixe seu comentário: