Vinte anos depois de homem morrer pela condenação à pena de morte, Justiça descobre que ele era inocente

A Justiça da China inocentou um homem executado há 21 anos por estupro e homicídio. Nie Shubin foi fuzilado em 1995, aos 20 anos, após ser condenado culpado por um tribunal.

Duas décadas depois de sua morte, a Suprema Corte do país determinou que os fatos nos quais o julgamento se baseou foram “obscuros” e as provas eram “insuficientes” para sua condenação, o que gerou dúvidas sobre a hora e a causa da morte e a arma do crime.

Shubin foi condenado pelo estupro e assassinato de uma mulher cujo corpo foi encontrado em um campo de milho perto da cidade de Shijiazhuang. Sua família pede justiça desde a prisão, em 2005, de um serial killer que confessou o assassinato. O caso foi reaberto oficialmente em 2014.

A alta corte de Hebei, que tinha condenado e executado Shubin, “expressou o seu pedido de desculpas mais profundo” à família e anunciou que investigará em breve a “eventual ilegalidade de questões relacionadas ao julgamento”, de acordo com a imprensa local.

Comentários