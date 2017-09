Vinte e cinco mil pessoas assistem ao desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre

Cerca de 25 mil pessoas acompanharam, na manhã desta quinta-feira (07), o desfile cívico-militar de 7 de Setembro na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul de Porto Alegre. O trânsito foi bloqueado na via.

Aproximadamente 4 mil civis e militares desfilaram em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil. O evento começou pouco antes das 10h e terminou por volta das 11h15min. O desfile contou com 150 viaturas do Exército, Brigada Militar, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e EPTC.

O vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, representou o governador José Ivo Sartori no evento. O chefe do Executivo está em viagem à Alemanha em busca de investimentos para o Estado. O prefeito da Capital gaúcha, Nelson Marchezan Jr., também assistiu ao desfile ao lado de outras autoridades municipais e estaduais.

