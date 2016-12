Mais de 20 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus na Rota do Sol

Vinte e duas pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus da Expresso São Pedro no quilômetro 11 da ERS-486, a Rota do Sol, em Itati, no Litoral Norte gaúcho, na madrugada deste sábado (17).

O veículo, que seguia de Santiago, na Região Central do Estado, rumo a Balneário Camboriú (SC), tombou por volta das 3h, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Os feridos – 20 passageiros e dois motoristas – foram encaminhados para hospitais de Capão da Canoa e São Francisco de Paula. As causas do acidente serão investigadas.

