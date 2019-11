Os protestos no Iraque continuaram nesta terça-feira (5) com novos episódios de violência. Em Umm Qasr, no sul do país, ao menos três manifestantes morreram em confronto com forças de segurança que tentavam retirar os bloqueios ao principal porto iraquiano. Umm Qasr fica na província de Basra, e é por lá onde chegam as principais importações para o Iraque.