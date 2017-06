ViolÃªncia no Brasil matou mais que a guerra do Vietnam, avalia Lasier Martins

Ao analisar os resultados do Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada), o senador gaúcho Lasier Martins (PSD) disse estar assustado com os dados. Em 2015, foram registrados 59.080 assassinatos, o que equivale a 161 mortes por dia naquele ano. Em 2005, foram 48.136 homicídios, comparou o senador. O pior, segundo Lasier, “ é que 48% das vítimas tinham idades entre 15 e 29 anos, a parcela mais jovem da sociedade, o que, no futuro, pode gerar impactos na economia e na Previdência do País. O senador disse ainda que o estudo revela que 71% das vítimas de assassinato são negras, parcela da sociedade que viu aumentar o número de homicídios em 18,2% entre 2005 e 2015. Os números da violência brasileira refletem um cenário de guerra. Para dar uma ideia, em 20 anos, de 1955 a 1975, morreram 1,1 milhão de pessoas no Vietnã. No Brasil, também em 20 anos, de 1995 a 2015, morreram 1,3 milhão de pessoas.

Convicção tardia

Na base do governo Sartori, existe a convicção de que, confirmado o plebiscito para venda ou alienação das estatais gaúchas (CEEE, CRM e Sulgás), a proposta do executivo seria vitoriosa. É a mesma convicção que faz com que a oposição, que é contra a venda das estatais, se oponha à consulta popular.

Parcelando multas e IPVA

Parece estar em sintonia com a realidade o projeto do deputado Enio Bacci (PDT) que determina regras para o parcelamento de multas junto ao Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o Detran. Bacci, que é advogado, está convicto de que,nos moldes atuais, o motorista é punido duas vezes com as multas, já que para receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRVA – é necessário que as multas estejam pagas.

Parcelando o IPVA atrasado

Em linha semelhante, o deputado João Fischer (PP) tem realizado um trabalho junto à Secretaria da Fazenda, para convencer o fisco a aceitar o parcelamento do IPVA em atraso, em condições mais favoráveis que a exigência de entrada, e os seis meses atualmente em vigor. Fischer sugere eu muitos proprietários de veículos mais antigos, em muitos casos utilizados como instrumento de trabalho deixam acumular o IPVA atrasado pela dificuldade em quitar o débito.

Paim diz que reforma trabalhista é perversa

O senador gaúcho Paulo Paim (PT) criticou ontem em Plenário as reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo de Michel Temer. Paim é autor de um voto em separado que tenta barrar na Comissão de Assuntos Sociais do Senado as alterações na Consolidação das Leis do Trabalho.

