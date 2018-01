Violência no Ceará

Após a chacina que matou 14 pessoas, uma ameaça de suposta facção fechou uma escola em Fortaleza. Paredes da escola apareceram com pichações. Material didático e cadeiras foram retirados do lugar no intervalo das aulas. O Ceará vive uma onda de violência. Dez presos foram mortos dentro de uma cadeia no interior do Estado.

