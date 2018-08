A violência no Rio assustou o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, em visita oficial ao Brasil. O secretário e sua comitiva, hospedados em um hotel de luxo no Leme, na zona sul, foram acordados às 4h de terça-feira, 14, por intenso tiroteio na comunidade do Chapéu-Mangueira, conforme relato do jornal O Globo, confirmado pelo consulado americano.

