Vipal Borrachas leva à Fenatran 2019 soluções para gerar economia através da gestão de pneus

Como gerar economia através da gestão de pneus? A Vipal Borrachas tem algumas respostas para essa pergunta, que interessa a todos os transportadores. A líder na América Latina e uma das mais importantes fabricantes mundiais de produtos para reforma de pneus estará na Fenatran 2019 com toda a sua gama de conhecimento, informações e tecnologia para ajudar aquele que transporta o Brasil sobre rodas. Para isso, traz em seu estande soluções em serviços e produtos, como as exclusivas bandas ECO e o Manchão Aramida, programas e softwares de gestão, como Protrans e Pneuplus, e treinamentos e capacitação por meio de sua universidade corporativa, a Univipal.

Em conjunto com os reformadores de sua Rede Autorizada, a Vipal Borrachas volta suas atenções àquilo que interessa ao parceiro transportador: a economia. E a empresa faz isso através de seu vasto conhecimento em pneus e know how de quem tem mais de 46 anos de estrada. Dentre os aspectos destacados pela Vipal na Fenatran estão o diagnóstico para evitar perda precoce das carcaças, os testes comparativos para encontrar o melhor desenho e composto para cada aplicação, os treinamentos e capacitações para os diferentes níveis da frota, entre outros.

Conforme salienta Guilherme Rizzotto, Diretor Comercial e de Marketing da Vipal Borrachas, o foco na gestão de pneus vem ao encontro da permanente busca da marca em trazer soluções para o dia a dia do transportador. Para ele, o pneu funciona como um agente fiscalizador do veículo, apontando o que está funcionando e o que não e, assim, mostrando onde pode-se economizar. “A gestão de pneus dá uma visão que oferece um olhar amplo no que se refere aos gastos de uma frota”, sustenta. Rizzotto diz que “é possível usar o pneu como um ‘dedo-duro’ da ausência ou ineficácia da manutenção, bem como do uso inadequado do equipamento durante a condução.” O Diretor da Vipal ainda ressalta que “operar com prevenção e acompanhar o desenvolvimento dos pneus para saber do seu desgaste e situação é muito importante para os transportadores, pois diminui os riscos com custos desnecessários, além de ser essencial para manter um equilíbrio interno na gestão da empresa de transporte”.

Seguindo o conceito de oportunizar menor custo ao transportador por meio da gestão dos pneus, estão entre os produtos em destaque na Fenatran a exclusiva linha de Bandas ECO, produzida com compostos especiais de borracha de alta tecnologia, que proporciona economia de até 10% de combustível. Também, o Manchão Aramida, extremamente resistente a impactos e ao mesmo tempo mais leve e flexível que os manchões tradicionais, o que dificulta o surgimento de vincos na área reparada. Produzido com fibra de aramida, reforço têxtil utilizado em coletes à prova de bala e cintos de segurança, que é cinco vezes mais resistente que o aço, garante menor interferência no balanceamento dos pneus.

Igualmente, marcam presença dentro do estande pneus reformados com as bandas da Vipal DV-RT4, DV-MTE, DV-UM3 ECO, VT830 e VL110LA e desenhos como VL130, DV-RM, DV-RT2, VRT3, DV-UM3B, entre outros. Ainda, a linha de reparos, reconhecida como a mais completa do mercado, apta a todos os tipos de pneus.

Com o mesmo intuito de aperfeiçoar os serviços valendo-se de tecnologia e qualidade de forma a resultar em economia para o transportador, o Protrans, Programa de Orientação ao Transportador, exclusivo para clientes da Vipal Rede Autorizada, é capaz de promover avaliações completas dos pneus. O Protrans aponta os melhores caminhos para rodar com mais segurança, desempenho e o menor custo por quilômetro possível. Afinal, os pneus dizem muito sobre a saúde do negócio de uma frota. Já o Pneuplus é um software de gestão da vida dos pneus para ajudar as frotas a economizarem. Também desenvolvido exclusivamente para clientes Vipal, acompanha tudo o que acontece com os pneus, além de programar inspeções e manutenções sempre que necessário.

Outra resposta que só a Vipal traz aos transportadores é a de “como qualificar as equipes”. Para isso, a empresa conta com a Univipal, onde seus parceiros passam por cursos e treinamentos (presenciais ou in loco) nas áreas técnica, comercial e de gestão, que melhoram o atendimento a toda a cadeia produtiva. Como um de seus treinamentos de maior referência, a Univipal tem o curso de Gestão de Pneus, dirigido a proprietários de transportadoras, controladores de frotas e equipe de manutenção, e que tem por objetivo proporcionar maior conhecimento sobre pneus, processo de reforma e cuidados básicos com a manutenção dos mesmos.

Ainda no que se refere a serviços, a Vipal terá na Fenatran informações sobre o seu programa de reforma qualificada e garantida, o RQG. Mais abrangente garantia do segmento, dá direito à reposição imediata em caso de defeito por falha de produto ou de processo até a terceira reforma das 16 principais marcas do mercado, além de oferecer ao frotista atendimento completo em qualquer reformadora da Vipal Rede Autorizada.

“A Fenatran é um importante momento para o segmento do transporte no Brasil, pois funciona como um termômetro para empresas, entidades e profissionais. Para a Vipal, tradicional participante da feira, esta nos oportuniza fortalecer nossos laços com clientes e parceiros, bem como de estabelecer novos contatos e relacionamentos”, destaca Guilherme Rizzotto.

Sobre a Fenatran

Consolidado como o principal evento voltado ao segmento de transporte rodoviário de cargas na América Latina, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, em sua 22ª edição, é a vitrine de soluções integradas o segmento rodoviário de carga. Além de estar representada com 100% das marcas fabricantes de caminhões, a feira reúne implementos rodoviários, serviços, sistemas de segurança, ferramentas, tecnologia e autopeças para uma intensa agenda de negócios com os principais compradores do setor. A Fenatran 2019 acontece de 14 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, das 13h às 21h.