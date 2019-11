Vipal Máquinas se consolida no mercado brasileiro e internacional

Quem está sempre ao lado de seus parceiros e conhece de perto as suas necessidades, caso da Vipal Borrachas, tem condições de criar as melhores soluções de mercado. Ainda mais quando essas soluções envolvem alta tecnologia e expertise. A Vipal Máquinas, unidade da empresa responsável por desenvolver equipamentos destinados à reforma de pneus, é um exemplo disso. Desde o início de suas operações, em 2016, a Vipal Máquinas já comercializou para os reformadores parceiros de todo o mundo 50 equipamentos. Além de empresas do Brasil, as máquinas tiveram como destino países da Oceania e América do Sul.

Líder na América Latina e uma das principais fabricantes mundiais de produtos para reforma de pneus, a Vipal vê no segmento de máquinas uma diversificação necessária para o aperfeiçoamento do seu principal mercado, o de reforma de pneus. A iniciativa faz parte da visão da companhia de focar na competitividade dos seus parceiros, distribuídos em mais de 90 países dos cinco continentes. Com unidade própria em Nova Prata (RS), Vipal Máquinas é resultado das iniciativas feitas pelo Grupo de Inovação, time multidisciplinar formado pela Vipal em 2015.

O primeiro equipamento produzido pela Vipal Máquinas, a raspadora VR01 Smart nas versões Uno e Duo (uma e duas torres de raspagem, respectivamente), é destinada para raspagem de pneus, processo no qual se remove a parte remanescente da banda de rodagem, deixando o pneu com as dimensões corretas para ser reformado. A VOT Heavy Duty foi desenvolvida para aplicação automatizada de borracha no processo de reforma de pneus agrícolas e conta com diversas funcionalidades alinhadas com o que existe de mais moderno no mercado internacional. Já a VOC Cargo, voltada para aplicação de borracha de ligação no processo de reforma de pneus de carga, vêm em três versões de potência e busca otimizar as demandas das reformadoras e a um custo baixo.

“Estamos sempre trabalhando para melhorar o desempenho da nossa rede de clientes. Neste ano, realizamos a integração das nossas máquinas com os sistemas ERP dos clientes, agilizando os processos, melhorando os controles e a gestão do negócio. Para o próximo ano, vamos ampliar nosso portfólio de produtos para seguir atendendo as necessidades de nossos reformadores parceiros”, comenta Evandro Rossi, Gerente de Engenharia Industrial da Vipal Máquinas.

Não apenas no Brasil, onde a Vipal Máquinas é baseada, mas também no exterior empresas estão se valendo dos benefícios dos equipamentos da marca. Desde 2017, reformadoras de outros países como Nova Zelândia, Uruguai e Argentina vêm adquirindo maquinários da Vipal. “O principal objetivo da Vipal Máquinas é levar tecnologia de ponta aos nossos parceiros, estejam onde estiverem, oferecendo a eles otimização dos recursos, seja no quesito energia, de mão de obra ou de melhoria no espaço físico”, destaca o Diretor de Negócios Internacionais da Vipal Borrachas, Leandro Rigon. “A Vipal Máquinas emprega na sua engenharia toda a capacidade técnica e tecnológica que a Vipal Borrachas soma ao longo de seus mais de 46 anos. Assim, seguiremos apostando na expansão de nosso portfólio de equipamentos e negócios no mercado global”, completa.

Segundo o Diretor Comercial e Marketing da Vipal Borrachas, Guilherme Rizzotto, “a Vipal Máquinas segue a estratégia da empresa de trazer inovações para o mercado, oferecendo sempre as melhores soluções para os nossos clientes”. Conforme Rizzotto, a empresa está em constante processo de diversificação, sobretudo em seu core-business. “Nossas ações são no sentido de aperfeiçoar aquilo que está em nosso DNA, que é a reforma de pneus. Qualificando nossos parceiros, elevamos seu nível de competitividade, valorizando o mercado como um todo”, finaliza.