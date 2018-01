Vipal Pneus de Moto apoia grupo de motociclistas em viagem pela América do Sul

Um grupo de cinco amigos que adora viajar de moto enfrentou seu maior desafio no final de dezembro de 2017. Durante dez dias, os “Trilheiros do Asfalto”, como são conhecidos, percorreram diversos países da América do Sul, somando quase 8 mil quilômetros de estrada. Para isso, contaram com o pneu TR300, da Vipal Pneus de Moto durante toda a viagem. E o resultado surpreendeu positivamente a todos.

A história do grupo com os pneus da Vipal começou quando um dos integrantes colocou na sua Yamaha Ténéré 250 o modelo TR300 em uma expedição anterior pelo Uruguai e Argentina. “Nós vimos que, além do pneu ter um bom desempenho em diversos tipos de terrenos, ele suporta uma quilometragem muito grande, uma relação de compromisso bastante difícil de ser encontrada em pneus com boa performance em condições off-road”, comenta Davi Silva. “Um ano depois, após ter acumulado mais de 25 mil quilômetros o pneu ainda apresentava uma condição muito boa e resolvi encarar os quase 8 mil quilômetros através dos desertos da Bolívia e Chile antes de dar o merecido descanso para o TR300 … E ele deu total conta do recado!” destaca Silva, que se mostrou bastante impressionado pela confiabilidade dada pelo pneu. Durante a viagem, os pneus TR300 foram expostos a vários tipos de terrenos e condições climáticas, como asfalto nos mais diversos estados de conservação, terra, sal, areia, pedra e desde o clima desértico do Atacama até o frio extremo dos Andes.

O pneu Vipal TR300 é ideal para utilização em todos os tipos de percurso, tanto pavimentado quanto de terra. Possui estrutura reforçada, que proporciona conforto, dirigibilidade e estabilidade a quem dirige. Ainda, sua banda de rodagem é projetada para proporcionar excelente tração em todos os tipos de terreno e condições de uso. Ele também foi um dos destaques da última edição do Salão Duas Rodas, realizado no fim de novembro do ano passado, em São Paulo. Os visitantes da feira puderam conferir de perto a moto utilizada por Gustavo Leite, que realizou uma expedição de 40 dias por países da América Latina, usando o mesmo pneu trail da Vipal Pneus de Moto.

“Ações como esta reforçam a qualidade dos nossos produtos e a certeza de um rendimento quilométrico superior, comprovando nas pistas o que os testes em laboratórios sempre nos indicaram”, aponta Felipe Henzel, Gerente Comercial da Vipal Pneus de Moto.

O depoimento de Fábio Gomes, outro integrante do Trilheiros do Asfalto, resume exatamente isso: “Com base na experiência do nosso colega com sua Yamaha Ténéré 250, coloquei os pneus da Vipal em uma moto de um segmento superior e maior cilindrada, a Yamaha XT660Z Ténéré e a resposta foi surpreendente. Enfrentando chuva ou terrenos difíceis, a moto rodou muito bem e com muita estabilidade mesmo em alta velocidade. E ao final da viagem, após quase 8000 quilômetros, os pneus estão como novos! Certamente vou indicar para outras pessoas”.

