Viralizou! Foto de joelho com rosto de Bolsonaro agita redes sociais

Após a publicação de uma foto no Twitter, em que uma banhista aparece de biquíni, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o seu joelho. Sim, você não leu errado: o joelho. A imagem, que já conta com mais de seis mil curtidas, bombou pela semelhança dessa parte do corpo da mulher com o rosto do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Em postagem ela brincou: “Fizeram meme do meu joelho, estou assustada”. Veja:

Esse fenômeno de reconhecer imagens de rostos humanos ou animais em objetos, sombras, formações de luzes ou em qualquer outro estímulo visual é algo psicológico e bastante comum, conforme especialistas.

Bastou o primeiro comentário para todos verem somente o rosto do presidente. Diversas pessoas ironizaram a imagem e fizeram brincadeiras.

Seu Bolsonaro tem um joelho kkk — Adam (@xdxmgxmxs) June 19, 2019

Bolsonaro está no seu joelho 🧐 — pedro ⓟ🐒 (@_crahss) June 18, 2019

