Vírus da zika encontrado nos olhos pode levar à cegueira

O vírus da zika pode permanecer nos olhos, é o que revelam testes em ratos, que poderiam explicar o motivo pelo qual pessoas infectadas desenvolvem doenças oftalmológicas, podendo, em casos raros, levar à cegueira.

A conclusão é de um estudo publicado na revista americana Cell Reports, que descreve os efeitos da zika nos olhos dos fetos de ratos, de camundongos e de animais adultos. Os cientistas pretendem completar seu estudo com pesquisas em humanos.

“Nossa pesquisa sugere que os olhos podem ser um reservatório para o vírus zika”, explicou o médico Michael Diamond, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington (EUA), coautor do trabalho. “Devemos verificar se pessoas infectadas pelo zika têm o vírus nos olhos e por quanto tempo ele pode ficar ali”, completou.

Nos adultos, o vírus pode provocar conjuntivite, uma irritação dos olhos e, em casos raros, uveíte, que pode levar à cegueira irreversível.

Ainda não se sabe se o vírus atravessa, de modo sistemático, a barreira protetora que separa a retina do olho do restante da circulação para se propagar ao longo do nervo óptico, ligando o cérebro aos olhos, ou se busca outros caminhos.

Uma infecção nos olhos por esse vírus abre a possibilidade de que pessoas possam ser contaminadas por um simples contato com lágrimas. Os pesquisadores detectaram uma assinatura genética do vírus da zika no líquido lacrimal de ratos infectados até 28 dias depois da infecção. Neste caso, no entanto, o vírus não estava vivo.

