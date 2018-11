Visando a partida contra o Vasco pelo Brasileirão, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho

Após a vitória sobre o Atlético-MG no último sábado (3) em Belo Horizonte (MG), o Grêmio abriu a semana de atividades nesta terça-feira (6) no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Como no domingo e na segunda-feira os atletas foram liberados pela comissão técnica para aproveitar com suas famílias, a atividade da tarde foi focada no fortalecimento muscular dos jogadores.

A primeira parte da atividade ocorreu na academia do CT. Em seguida, os atletas foram a campo onde realizaram corridas de leve intensidade intercaladas por piques mais fortes. O treinamento externo foi comandado pelo auxiliar de preparação física Mário Pereira.

As ausências da atividade de campo foram os atacantes Jael, Luan, além do zagueiro Kannemann, que realizaram trabalhos específicos no vestiário.

Nesta quarta-feira (7), o plantel gremista deve fazer alguma atividade técnica visando o jogo contra o Vasco da Gama, no domingo (11). A partida está marcada para as 17h, na Arena. O Grêmio ocupa a quinta posição no campeonato nacional, com 55 pontos.

Renato

A direção do Grêmio pretende iniciar ainda nesta semana conversas com o técnico Renato Portaluppi para encaminhar sua permanência no Clube no próximo ano. O presidente Romildo Bolzan Júnior afirmou que acredita que não haverá dificuldades em um acerto.

O contrato do comandante gremista vai até o final desta temporada. Tanto Renato quanto o Grêmio já manifestaram interesse em uma renovação. Depois do primeiro contato entre o mandatário e o treinador, haverá na sequência discussão de valores e tempo de contrato.

Contratado em setembro de 2016, Renato Portaluppi está na sua terceira passagem pelo Grêmio. O treinador completou dois anos e dois meses a frente da equipe gremista. Durante esse período conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores da América de 2017, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho de 2018.

Deixe seu comentário: