Visando duelo com o River Plate pela Libertadores, o Inter treinou em Porto Alegre

A sequência de jogos decisivos continua e o Inter iniciou, na tarde desta segunda-feira (1º), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, a preparação para o duelo com o River Plate pela Libertadores da América.

Depois de vencer o Caxias por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal do Gauchão, o Colorado volta todas as suas atenções para a competição sul-americana. A equipe comandada por Odair Hellmann lidera o grupo A com seis pontos conquistados em duas partidas, quatro a mais que a equipe argentina e busca mais uma vitória para se aproximar da classificação para a próxima fase.

O primeiro treinamento mirando o duelo do meio da semana contou com a presença dos atletas que não iniciaram a última partida pelo Estadual. O restante do grupo ficou na academia realizando trabalho físico e regenerativo. Duas novidades no treino colorado, os meio-campistas Rodrigo Lindoso e D’Alessandro treinaram com o grupo, sob supervisão do departamento médico e têm chances de reforçar a equipe. A atividade não deu indícios de quem começará o duelo válido pela terceira rodada.

Antes do treino, o goleiro Marcelo Lomba, autor de grande defesas no confronto em Caxias do Sul, concedeu entrevista coletiva no CT e falou do valor de um resultado positivo contra o River. “Sabemos que uma vitória é importante, assim como é um momento importante da competição. Chegar a nove pontos é expressivo e pode nos deixar muito próximo do nosso primeiro objetivo que é a classificação”, afirmou o camisa 12.

O Colorado volta a treinar na tarde desta terça-feira (2), encerrando a preparação para o jogo que está marcado para quarta-feira (3), às 19h15min, no estádio Beira-Rio.

