Visando duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores, o Inter fez um treino fechado em Porto Alegre

A equipe do Inter iniciou nesta segunda-feira (26) a preparação para enfrentar o Flamengo pela Libertadores da América. O duelo decisivo acontece nesta quarta-feira (28), às 21h30min, no Beira-Rio, pelas quartas de final da competição. O Colorado precisa reverter o placar de 2 a 0 da primeira partida.

O primeiro treinamento do grupo de jogadores na semana ocorreu com portões fechados para a imprensa no Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para ajustar os detalhes e montar a estratégia para o duelo contra o time carioca. Com praticamente todo o elenco à disposição, o treinador tem duas atividades para definir os onze que iniciarão a partida, mas a confirmação deve acontecer somente minutos antes da bola rolar.

O atacante Paolo Guerrero, que poderá atuar tanto no jogo desta quarta, quanto no confronto da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, pois não foi convocado pela Seleção Peruana, concedeu entrevista coletiva no Beira-Rio após o treino. O camisa 9 falou da importância do jogo em casa contra o Flamengo. “Precisamos fazer o nosso jogo, com intensidade, criar nossas chances e fazer os gols. Vai ser um dos principais jogos para a gente, o jogo das nossas vidas e precisamos mostrar a nossa força dentro de casa”, afirmou.

O Inter tem mais um treinamento pela frente antes de encerrar a preparação para o jogo. Marcado para a tarde desta terça-feira (27), a atividade será realizada no Estádio e estará com portões abertos para receber a torcida colorada antes da decisão da Libertadores da América.Todos os ingressos para a partida foram vendidos.

