O Palácio do Planalto informou que, por conta da internação do presidente Michel Temer, no fim de semana, a visita que o presidente da Bolívia, Evo Morales, faria ao Brasil nesta semana foi adiada. Temer deu entrada na sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27). O presidente foi submetido a um cateterismo.

Deixe seu comentário: