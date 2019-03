Visitação ao monumento do Laçador começa nesta quinta-feira

A partir das 10h desta quinta-feira (28), a população poderá chegar pertinho da estátua do Laçador, no Sítio do Laçador, localizado em frente ao antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Em comemoração ao aniversário da cidade, foi construída uma estrutura de andaimes para viabilizar a visitação ao monumento. Até o domingo (31), o público poderá subir na estrutura e ainda contará com área coberta temporária, bancos, banheiros químicos e food trucks.

Às 15h desta quinta, haverá a solenidade oficial de abertura do espaço, com autoridades. Nos demais dias, o horário para visitar o local será das 10h às 17h. Uma equipe da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) estará presente para contar a história do monumento e comentar o processo de restauração.

O projeto é do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), com parceria da SMC e apoio da JOG Engenharia de Andaimes, da Estaq Sondagens e Fundações e da FIDA Calcário e Argamassa.

