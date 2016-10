Visitante é flagrada tentando entrar em penitenciária com chips de celular em chinelo

Agentes penitenciários da sala de revistas da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, flagraram uma visitante tentando entrar com diversos chips de celular escondido no chinelo de borracha. A mulher havia partido a vestimenta para acondicionar os materiais. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.

