Visitantes ainda tÃªm o fim de semana para aproveitar a Expointer

Termina neste domingo a 40ª edição da Expointer, mas isso é apenas um detalhe para as diversas atrações que ainda podem ser aproveitadas pelo visitante do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

No sábado (2) e no domingo (3) será possível usufruir dos diversos serviços e atrações disponíveis. Além dos vários estandes de venda, com uma variada opção de produtos, a feira ainda conta com o Pavilhão da Agricultura Familiar, onde são comercializados uma gama de produtos orgânicos, que vêm direto do campo.

A Expointer dispõe de uma Praça de Alimentação, para saciar a fome de quem passar o dia inteiro caminhando pelo parque. E claro que também é interessante visitar os pavilhões dos animais. A Expointer tem touros, bois, vacas, ovelhas, coelhos e muitas outras espécies de animais.

Até a manhã desta sexta-feira (01), foram registrados mais de 252 mil visitas no evento.

Entrada no Parque

Os ingressos ainda estão disponíveis pelo valor de R$13,00, inteira, e R$6,00, a meia entrada para estudantes e idosos (crianças com até seis anos de idade têm entrada franca se acompanhadas). O acesso de veículos é feito pelo portão 15, pelo valor de R$32,00, com direito a entrada do motorista. Demais pedestres devem acessar o parque pelos portões 2 e 6. Motos não têm acesso ao estacionamento.