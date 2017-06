Visitas de americanos a Cuba disparam nos primeiros cinco meses de 2017

Mais 250 mil americanos visitaram Cuba nos primeiros cinco meses de 2017, o que representa um crescimento de 145% em relação ao mesmo período de 2016, informou um portal cubano citando fontes oficiais.

“No fechamento de maio, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Informação, 284.565 norte-americanos visitaram Cuba, um número próximo à quantidade de visitantes do país que vieram durante todo 2016”, apontou o site estatal portal Cubadebate.

O acumulado de 2017 representa um aumento de 145% em relação ao mesmo período do ano passado, quando viajaram a Cuba 116.004 americanos, disse o portal citando o instituto governamental.

O relatório foi divulgado a dois dias de uma possível restrição dessas viagens, que, segundo a imprensa americana, deverá ser anunciada em Miami pelo presidente Donald Trump, o que não foi confirmado pela Casa Branca.

Os viajantes se enquadram dentro das 12 categorias de cidadãos que as leis americanas permitem viajar a Cuba, flexibilizadas pela administração anterior, do democrata Barack Obama.

“Já no ano passado, se estabeleceu uma marca de viajantes dos Estados Unidos com 284.937, 74% a mais que em 2015”, indicou o Cubadebate.

No mesmo período de cinco meses, 166.455 cubanos residentes nos Estados Unidos visitaram seu país de origem, “o que representa 45% de crescimento em relação à mesma etapa de 2016, quando vieram 114.391”, disse a publicação.

Trump deve vetar transações

O presidente americano, Donald Trump, se prepara para anunciar mudanças na reaproximação iniciada com Cuba no final de 2014, entre as quais pode estar a proibição de transações entre empresas e instituições americanas a entidades vinculadas às Forças Armadas cubanas, que controlam o turismo na ilha. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira por um alto funcionário americano que pediu para ter sua identidade preservada, esta é apenas uma das medidas que Trump pretende anunciar e que seriam adotadas em um prazo ainda indeterminado.

Até o momento, a Casa Branca se limitou a informar que Trump visitará Miami na sexta-feira para fazer o anúncio, mas não se pronunciou sobre as medidas projetadas. Em Washington, especula-se que Trump poderia também reduzir o número autorizado de viagens de cidadãos americanos como turistas a Cuba, talvez só uma viagem ao ano.

Desde que Barack Obama e Raúl Castro surpreenderam o mundo em 17 de dezembro de 2014, ao anunciar uma nova fase nas relações bilaterais, Washington tentou avançar no desmonte de algumas medidas administrativas de restrição ao comércio e às viagens. No entanto, desde a campanha eleitoral de 2016, Trump comprometeu-se a rever a política de Washington com relação a Havana, e deve anunciar na sexta-feira, em Miami, um pacote de mudanças.

Comentários