Visitas orientadas no Morro do Osso

O Parque Natural Morro do Osso disponibiliza agendamento às instituições de ensino e grupos de pesquisa para visitas orientadas a fim de apresentar a biodiversidade do local e incentivar a preservação ambiental. As atividades incluem palestra de contextualização sobre a função e a importância da unidade de conservação, além de um passeio pela trilha ecológica interpretativa do parque.

Deixe seu comentário: