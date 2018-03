Visitas suspensas no Piratini

Em virtude da implantação do sistema de climatização do segundo pavimento da Ala Governamental do Palácio Piratini, as visitas guiadas pela sede do Executivo estão suspensas. A medida foi tomada por precaução para que o público não corra riscos ao transitar pelos salões Negrinho do Pastoreio e o Alberto Pasqualini. O gabinete do governador José Ivo Sartori também sofreu alterações.

