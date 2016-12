Visite o Chile gastando atÃ© 50 reais por refeiÃ§Ã£o

Toda vez que se pensa em viajar, a preocupação de todo turista sempre passa pela alimentação. Quem decide ir ao Chile pode saber que é possível gastar menos de 50 reais para comer. E sempre uma boa comida.

Na capital do país, em Santiago, por exemplo, não faltam opções para os turistas que preferem gastar dinheiro com os passeios pela cidade ou ir a Vina Del Mar ou Valparaiso, no litoral, diante do oceano Pacífico. Além da comida, o turista encontra nas operadoras uma série de vantagens e descontos em passagens aéreas para idas ao Chile. Veja como economizar com as refeições no país.

Picadas – É difícil encontrar comida a quilo na cidade. Mas neste tipo de restaurante pode-se fazer refeições pagando algo em torno de 17 reais a 34 reais.

Vendem-se combos com valor único, incluindo prato principal, sobremesa e bebidas. No Centro há várias opções. Não deixe de entrar caso a picada esteja vazia. Os chilenos almoçam tarde, normalmente por volta das 14h, então, o viajante pode chegar mais cedo.

É importante saber que em restaurantes a gorjeta, chamada de propina, não está incluída no valor da conta. Como não fica bem ser conhecido como pão-duro, é recomendável dar a colaboração após a refeição.

Fast food – Em média, os lanches saem por 19 reais. O turista encontra em shoppings ou nas ruas. Ao ler nos cartazes churrasco pode ser uma boa opção. Não pense em churrasco como você conhece.

Pense em um sanduíche com carne fatiada. O turista pode pedir com queijo. Na maioria das vezes, vem com palta. São abacates pequenos conhecidos como avocato.

Supermercados – Há grandes hipermercados em Santiago, o que dá uma boa opção de frutas e alimentos, além de reduzir bastante o valor das refeições. (AG)

