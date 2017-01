Vistoria em prisão de Manaus encontra centenas de facas artesanais e quase 70 celulares

Nesta quinta-feira, a PM (Polícia Militar) do Amazonas e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas deram continuidade às revistas iniciadas no dia 5 deste mês nas celas de unidades prisionais do Estado.

Durante a vistoria nas celas do CDPM (Centro de Detenção Provisória de Manaus), foram encontrados 66 celulares, 32 carregadores de aparelho celular, dez porções de entorpecentes, 23 joias, 381 facas artesanais, 45 ferramentas e três algemas. Os agentes também acharam 725 reais em dinheiro.

De acordo com a Secretaria, a revista foi “minuciosa”, feita por 150 policiais militares, além de servidores da secretaria e militares do Exército.

O CDPM fica próximo ao Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade) e ao Compaj (Complexo Prisional Anísio Jobim) , onde uma rebelião nos dois primeiros dias do ano resultou em dezenas de mortos. Durante a tarde, às margens da pista, centenas de parentes de detentos aguardavam autorização para entrar, pois o dia seria de visita e entrega do “rancho”, as comidas que os parentes levam para os presos. A entrada, porém, não foi liberada, pois está suspensa desde o final do motim.

Comentários