Vistos para os EUA poderão ser solicitados no Consulado Americano da Capital

O processo para a emissão de vistos para os Estados Unidos será mais simples agora, já que a partir do dia 1º de dezembro, os solicitantes que precisam passar por entrevista deverão se dirigir apenas ao Consulado Americano em Porto Alegre para a coleta das informações. Com o novo serviço, de acordo com o Cônsul para Assuntos de Relações Públicas, John Jacobs, não será necessário comparecer previamente ao CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto).

“De qualquer forma, o CASV continuará recebendo os documentos de solicitantes que não precisam de uma entrevista”, explica Jacobs a situação para crianças com idade inferior a 14 anos e idosos com mais de 79 anos. Esses podem se qualificar para isenção de entrevista e também podem efetuar o processo inteiro no CASV. “Os demais precisam comparecer na sede do Consulado para a entrevista, na avenida Assis Brasil”, destaca.

O serviço foi transferido para o Consulado com o intuito de facilitar o processo, podendo então, ser concluído em apenas um dia, de acordo com o Cônsul. “A Missão Diplomática dos EUA no Brasil visa a agilidade e eficácia para a solicitação de vistos para quase dois milhões de brasileiros que viajam aos Estados Unidos anualmente”, explica Jacobs.

Para a retirada do passaporte, o solicitante também poderá optar pelo recebimento via correio ou retirada no CASV, na avenida Carlos Gomes. A escolha pode ser feita durante o processo online de solicitação de visto. “A taxa para entrega dos passaportes via Correios é de 31 reais, como já constava o serviço até o fim de novembro”, esclarece o Cônsul.

O atendimento dos serviços de vistos de não imigrante deverá ser agendado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. Cidadãos americanos serão atendidos nos mesmos dias, mas em horários distintos, das 13h às 15h.

O processo para emissão de vistos para os EUA poderá ser efetuado, a partir do dia 1º de dezembro, no Consulado Americano em Porto Alegre. Entenda como será o serviço na reportagem: https://goo.gl/db4qVm Publicado por Jornal O Sul em Terça-feira, 21 de novembro de 2017

Deixe seu comentário: