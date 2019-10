Vitão “rouba” beijo de Anitta durante show e enlouquece fãs

Anitta e Vitão enlouqueceram os fãs durante show o festival ‘Maior Baile do Mundo’, no Anhembi, em São Paulo neste domingo (29). Depois do vídeo dos dois se beijando no hotel em gravação de um clipe, a dupla protagonizou outra cena polêmica.

Os dois estavam cantando a música Complicado, uma parceria entre os dois, e Vitão terminou a performance dando um beijo na carioca! Anitta caiu na risada e a internet surtou com a possibilidade de um romance estar rolando! Confere:

por que cê tá complicando, esse é nosso momento… 04/10 @Anitta pic.twitter.com/6xxXanfBgW — VITÃO (@vitao) September 30, 2019

Perguntada sobre o beijo roubado Anitta comentou. “Ai, gente, ele não desiste”, limitou-se a dizer.

Vale lembrar que os dois terminaram recentemente o namoro. O músico colocou um fim com a atriz Thaylise Pivato no início de setembro. Segundo ele, a rotina de shows e a agenda cheia teria afetado o relacionamento dos dois. Enquanto isso, Anitta também noticiou o término do relacionamento de três meses com Pedro Scooby. O surfista revelou que o rompimento aconteceu pelo telefone e que recebeu ajuda da ex-mulher, Luana Piovani, para lidar com a fase delicada. “Falou que acabou. Ela precisava do tempo dela e eu respeitei. Tudo certo”, relatou Scooby.

