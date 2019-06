Vítima de tentativa feminicídio recupera a consciência após ser esfaqueada pelo companheiro

A veranense Juliana Varela da Silva foi encaminhada a UTI do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, após ter sido atacada com facadas no pescoço e corpo pelo companheiro, Gilberto Grando. Hoje (24) ela recuperou a consciência, após passar por uma traqueostomia, procedimento utilizado para reverter a obstrução das vias respiratórias. A vítima de tentativa feminicídio se comunica com médicos e familiares apenas por leitura labial, mas afirmou lembrar do que aconteceu.

Juliana foi esfaqueada por Gilberto na última sexta-feira (21), na casa do casal, em Veranópolis. O crime aconteceu durante a madrugada, e, por acreditar que ela estava morta, o homem fugiu do local com o filho do casal, de três meses, e deixou a criança na casa de um familiar. Em seguida, ele se dirigiu até a lavagem de veículos onde trabalha, feriu o próprio corpo com uma facada e cometeu suicídio ao se enforcar com uma corda. O corpo dele foi encontrado pela manhã, quando os funcionários do estabelecimento chegaram para trabalhar.

Os vizinhos acionaram a Brigada Militar da cidade, que conseguiu encontrar Juliana ainda com vida. Primeiramente, ela foi encaminhada até o Hospital São Peregrino Lazziozi, de Veranópolis, mas, devido a gravidade dos ferimentos, foi direcionada para o HPS da capital. O filho do casal, de três meses, não se feriu e está sendo cuidado por familiares.

