Quase um ano após a passagem do furacão Maria pela América Central, o governo de Porto Rico atualizou as estatísticas sobre as mortes decorrentes da catástrofe no país. O número de casos fatais foi ampliado de 64 para 2.975, levando-se em conta os cinco meses subsequentes (outubro de 2017 a fevereiro deste ano).

