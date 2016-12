Vítimas de ônibus que tombou no interior gaúcho são sepultadas na Argentina

Foram sepultadas no final de semana as três vítimas do acidente com um ônibus argentino que tombou na última sexta-feira (16) na BR-285, na região das Missões do Rio Grande do Sul.

A excursão era uma viagem de encerramento do ensino médio e o destino era Balneário Camboriú (SC). Morreram Luana Centurion e Rocío Martínez e a monitora do grupo, Agustina Szczerbaty. Os velórios das estudantes foram em Oberá e da monitora em Posadas.

O ônibus da empresa Rio Uruguay saiu de Posadas na quinta-feira (15). Por volta da 1h de sexta-feira, tombou às margens da BR-285 no município de Caibaté.

