Vítimas desabafam após um ator vazar vídeos de sexo na Internet

O advogado de 26 anos chantageado por um ator de 27 anos, que se passou por uma mulher para extorqui-lo sob a ameaça de compartilhar um vídeo íntimo em Cubatão, no litoral de São Paulo, afirma que vai processá-lo. Outra vítima, um microempreendedor de 24 anos, também teve fotos e vídeos divulgados na web e foi ameaçado várias vezes pelo suspeito.

O homem foi preso em flagrante por policiais civis no momento em que recolheria um envelope de dinheiro que seria pago pelo advogado. A mesma vítima, que seria lesada em 11 mil reais ao todo, já havia entregue 5 mil reais anteriormente para que o ator não divulgasse imagens dele contendo nudez.

“A Michele, que, na verdade, era o Diego, me adicionou no Facebook no fim do ano passado. Ficamos conversando durante um bom tempo, até que recentemente abrimos a webcam. De verdade, parecia ela do outro lado da câmera. Enquanto isso, eu era gravado por ele”, relata o advogado, vítima da chantagem depois.

Para a surpresa do jovem, a falsa mulher reapareceu alguns dias depois mandando mensagem para que ele a pagasse 5 mil reais para não ter o vídeo compartilhado. “Pela conversa, ela fazia um joguinho como se não fosse a responsável. Ele conseguiu obter o que ele queria, que era a minha exposição íntima. Me tirou a paz aí”.

O advogado, com receio do que o eventual compartilhamento poderia ocasionar para sua carreira profissional, decidiu pagar o valor. A quantia foi deixada em um banheiro na Câmara Municipal de Cubatão. Todo o trajeto que antecedeu a entrega era acompanhado pelo ator, que se passava pela mulher, via mensagens.

“Eu entreguei e depois recebi um vídeo em que mostrava ela apagando todo o conteúdo. Depois de um tempo, esse cara reapareceu, em outro perfil falso de mulher, me chantegeando novamente para ajudar a pedir dinheiro de outra vítima dele, que, por acaso, eu também conhecia”, relata o advogado.

Cansado, ele resolveu levar o caso até a Polícia Civil. Investigadores o acompanharam no dia em que ele deveria deixar um envelope com 6 mil reais em um banheiro de um supermercado. Como a ação era controlada, a vítima deixou somente 600 reais no local combinado. O homem foi preso ao ser flagrado fugindo.

“Na delegacia, ele me viu e se ofereceu para devolver os 5 mil reais. Eu não estava mais ligando para o dinheiro, pois dei como perdido. Queria mesmo era a minha paz de volta. Não queria viver mais em um inferno”. Na ocasião, os policiais foram até a casa do ator, que admitiu o crime, e apreenderam o notebook dele.

O microempresário, também morador da mesma cidade, não cumpriu o que a falsa Michele havia mandado e teve fotos íntimas compartilhadas em uma rede social. Se não bastasse, ela ainda escreveu um texto dizendo que a vítima não o havia respeitado depois que pediu para ligar a webcam para supostamente falar de trabalho.

“Não foi algo de minutos, foi de dias. Essa tal Michele, que não existe, tinha vários amigos em comum e parecia ser uma pessoa real. Tem postagens diárias e conversas, com comentários. Então não me pareceu que era algo fake, pelo contrário. Por isso resolvi abrir a câmera quando ela também abriu”, disse.

No caso dele, o ator não pediu dinheiro para que não tivesse as imagens divulgadas. “Ele queria que eu agisse para ‘destruir’ a imagem de um certo grupo desafato dele. Mandou eu chamá-los para uma festa, drogá-los, e depois expor tudo na internet. Eu não fiz, então ele queria que eu saísse da cidade. Também não sai”.

As imagens foram, então, compartilhadas pelo perfil da própria Michele em um grupo colaborativo entre moradores da cidade em uma rede social. Essa situação aconteceu um mês antes a do advogado. Na ocasião, o microempresário registrou um boletim de ocorrência na polícia, que iniciou apuração para identificar envolvidos.

“Com a revelação de que era o ator que estava por trás disso, o que eu não consigo acreditar até agora é que fui vítima de uma pessoa que estava na minha convivência. Era uma pessoa que eu conhecia. Meu sentimento já foi de ódio, de raiva no começo. Hoje eu estou tranquilo. Quero que Justiça seja feita”, afirma.

