Vitor Ramil faz show nesta sexta-feira no Theatro São Pedro

O cantor e compositor Vitor Ramil se apresenta no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, nesta próxima sexta-feira (5). O músico fará shows na sexta, sábado e domingo no mesmo local. Para sexta e sábado a apresentação está previsto para às 21h. Já no domingo, a música começará às 18h.

Os ingressos estão à venda na bilheteria ou pelo site do Theatro. Em sua apresentação, o pelotense faz uma homenagem à poeta e conterrânea Angélica Freitas em “Avenida Angélica”. Os artistas realizaram muitos trabalhos individuais nestes últimos 10 anos.

Na ocasião, os docentes terão desconto especial de 20%.

VALORES:

Plateia: R$ 130,00

Cadeiras Extras: R$ 130,00

Camarote Central: R$ 120,00

Camarote Lateral: R$ 80,00

Galerias: R$ 40,00

DESCONTOS:

50% para associados da AATSP (ingressos limitados)

50% para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (40% da

lotação)

50% para idosos

20% para professores

Deixe seu comentário: